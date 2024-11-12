Дзюба: «Шупляков – не мой первый тренер, кто его назначил?»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём бывшем тренере Александре Шуплякове. СМИ представляют Шуплякова первым тренером Артёма.

«Он не мой первый тренер! Он вообще был со мной чуть‑чуть и не «ставил» в футбольном деле. Мне кажется, он сам звонит журналистам и говорит: я — первый тренер Артёма. Аж потряхивает от этого. Толком не знает меня! Это сюр. Кто его назначил?», - делится Дзюба с телеканалом «Матч ТВ».

Ранее Дзюба в большом интервью назвал свои три задачи. А также «прошёлся» по своему бывшему клубу, московскому «Локомотиву», жёстко раскритиковав гендиректора «железнодорожников» Владимира Леонченко.