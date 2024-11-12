Дзюба отреагировал на слухи о драке с Пиняевым

Бывший форвард «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на слухи о том, что однажды он подрался в раздевалке с Сергеем Пиняевым.

«Был просто разговор на повышенных тонах, потому что… Ну какая у нас могла быть драка? Это вообще не совместимо, это была бы не драка. Но я бы никогда в жизни не посмел бы Серёгу тронуть, потому что я его очень уважаю, люблю, он большой талант и вообще очень приятный парень», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

По словам Дзюбы, в той ситуации он просто поругался с Пиняевым. Опытный форвард предъявил юному одноклубнику претензии по поводу ряда ударов гораздо выше ворот.

Напомним, что Артём Дзюба покинул «Локомотив» по завершению сезона 2023/2024 в связи с истечением срока трудового соглашения. В сентябре 36-летний нападающий заключил контракт с «Акроном». В восьми играх за тольяттинскую команду Дзюба забил два гола и отдал три результативных паса.