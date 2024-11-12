Шикунов: «Барко является открытием этого сезона РПЛ»

Футбольный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», оценил игру полузащитника столичного клуба Эсекьеля Барко.

По мнению специалиста, Барко — лучший футболист московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

— Барко является открытием этого сезона РПЛ, — заявил Шикунов «Чемпионату».

Шикунов напомнил, что все возмущались высокой суммой трансфера Барко, но он в первом же матче положил красивый мяч со штрафного.

Напомним, минувшим летом «Спартак» выложил за 25-летнего аргентинца 14 миллионов евро. В футболке «красно-белых» хавбек забил уже шесть мячей и сделал шесть результативных передач в 18 встречах.