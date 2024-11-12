Дзюба высмеял «Спартак»: «Так и про «Акрон» можно кричать, что мы за чемпионство боремся!»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высмеял разговоры о том, что «Спартак» ставит перед собой задачу бороться за чемпионский титул Премьер-лиги.

«За чемпионство борются максимум три команды, всё остальное – это просто басни и рассказы. Условно, как «Спартак» каждый раз «борется за чемпионство», так и про «Акрон» можно кричать: мы тоже за чемпионство боремся! С вами наравне!» - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

По словам Дзюбы, к реальным претендентам на чемпионский титул в России относятся только «Зенит», «Краснодар» и «Динамо».

«Спартак» в последний раз становился чемпионом Премьер-лиги в сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры. Сейчас, после первого круга чемпионата, «красно-белые» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.