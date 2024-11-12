Дзюба признался, что Карпин мог вызвать его в сборную России

Нападающий Артём Дзюба признался, что Валерий Карпин мог вызвать его в сборную России в конце марта 2022 года, когда команда должна была проводить стыковые матчи отбора на чемпионат мира.

«Не знаю, были же попытки, но что-то там не получилось. На самом деле, это уже ни для кого не секрет: если бы мы играли стыковые с Польшей, думаю, он меня вызвал бы, будь я жив-здоров. У нас уже была такая договорённость, несмотря на всё», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России не была допущена до стыковых игр и потеряла право побороться за место на мундиале 2022 года.

Артём Дзюба в последний раз играл за сборную России на чемпионате Европы в 2021 году. Тогда главным тренером команды был Станислав Черчесов.