Стало известно, сколько карточек получено футболистами за симуляцию в РПЛ 2024/2025

Стало известно, сколько жёлтых карточек непосредственно за симуляцию получили игроки Российской премьер-лиги в первом круге текущего сезона. По информации официального портала РПЛ, число подобных предупреждений равняется восьми.

222 предупреждения (почти половина от всех) показаны за грубую игру. 166 – за неспортивное поведение. А 92 – за срыв перспективной атаки.

Напомним, что в минувшие выходные подошёл к концу первый круг чемпионата России. По его итогам чистое первое место в турнирной таблице занял «Краснодар», 37 баллов. Лишь на один балл отстал действующий чемпион России в лице «Зенита». Третье место у «Локомотива», 34 балла.