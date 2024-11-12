Дзюба объяснил, почему не пожмёт руки Семаку и Галактионову

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался на тему своих отношениях с бывшими тренерами – с Сергеем Семаком («Зенит») и Михаилом Галактионовым («Локомотив»). Дзюба объяснил, почему он не станет жать руки этим тренерам.

«Объясню. Потому что когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «спасибо». Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне и не сказали: «Артём, спасибо за проделанный этап», - сказал Дзюба «Матч ТВ».

По словам Дзюбы, Семак и Галактионов не набрались храбрости даже для того, чтобы просто пожелать ему удачи.

За «Акрон» 36-летний Артём Дзюба выступает с середины сентября. В восьми играх за тольяттинскую команду нападающий записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.