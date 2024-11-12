Дзюба: «В «Локомотиве» есть две группировки: чертановские и измайловские»

Бывший форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился своим видением «группировок» внутри столичного клуба.

«Таам есть две группировки: чертановские и измайловские. Чертановские рулят там, но измайловские стараются держаться. Если посмотрите, играют только первые ребята, а другие, в том числе игроки агента Клюева (я с ним не знаком), постепенно отодвигаются. Морозов, Карпукас, Тикнизян, Ненахов… Играют те, кто подходит политике партии», - высказался Дзюба для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба более года был игроком «Локо». Весной 2023 года он помог клубу подняться с нижней части турнирной таблицы и финишировать в её середине. Летом 2024 года Артём покинул столичный клуб.

Ранее Дзюба назвал человека, которого в «Локомотиве» «ненавидят все».