Дзюба назвал три свои задачи

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, планирует ли он побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова по голам и результативным действиям.

По словам 36-летнего Дзюбы, на первом месте у него находятся интересы его команды. Футболиста не устроит сценарий, при котором он бьёт рекорды, а «Акрон» вылетает из Российской премьер-лиги.

«Мы должны остаться вне зоны вылета и стыков. Задача номер один – команде быть как можно выше. Задача номер два и задача номер три – забить голы и отдать голевые передачи. Чтобы обогнать и Лоськова, и Кержакова», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В сезоне 2024/2025 Дзюба забил два гола и отдал три результативных паса в восьми играх за «Акрон».