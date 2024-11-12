«Человек, которого ненавидят все в «Локомотиве»: Дзюба жёстко раскритиковал Леонченко

Бывший форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба жёстко высказался о гендиректоре «железнодорожников» Владимире Леонченко.

«На самом деле он думает, что имеет какую‑то власть. Но, кажется, в какой‑то момент он получил власть только над Галактионовым. Леонченко — это единственный человек в своем роде, уникальный, его все в «Локомотиве» ненавидят. Пародия, человек, разрушающий всё вокруг себя. И не любит он, прежде всего, себя. Ни один человек про Леонченко ничего хорошего не сказал, я таких раньше вообще не встречал», - делится Дзюба для телеканала «Матч ТВ».

Леонченко занимает пост гендиректора «Локомотива» с зимы 2020 года.

Напомним, что Дзюба играл в «Локо» более года. Пополнил московский клуб он в феврале 2023 года, а покинул летом 2024 года. Весной 2023 года Артём помог «Локомотиву» набрать серию важнейших очков и поднять клуб со дна турнирной таблицы. Сейчас Дзюба – игрок «Акрона».