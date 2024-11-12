Ещенко считает, что внутри «Спартака» есть проблемы

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался об отношениях российских игроков «красно-белых» с легионерами.

— Русские и иностранцы как будто не в одной теме. Нет такого, что русский идет за иностранца или наоборот. Этого в «Спартаке» не хватает. Как будто иностранцы и русские в «Спартаке» действуют порознь, — цитирует Ещенко Metaratings.

По итогам первого круга чемпионата России «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке 28 баллов.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича примут дома «Локомотив». Столичное дерби пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 по мск.