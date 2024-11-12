Назван лучший игрок первого круга РПЛ по передачам между линиями, он играет в «Ростове»

В Opta Sports назвали лучшего игрока Российской премьер-лиги по показателю передач между линиями. Line-breaking pass – это передача, разрезающая одну из оборонительных линий команды соперника, поясняют статистики.

Лидерство – у защитника «Ростова» и сборной России Максима Осипенко. У него набралась аж 191 такая передача. Второе место с большим отставанием у лидера обороны столичного ЦСКА Игоря Дивеева – 143 передачи. Третье место у защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса, 131 передача. Замыкают пятёрку Клаудиньо, 123 передачи и Умар Сако с 121 передачей.

«Ростов» по итогу прошедших 15 туров занимает восьмое место в РПЛ с 17 баллами.