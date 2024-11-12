Дзюба ответил, какие будут его сильные стороны в работе тренером

После завершения игровой карьеры Артём Дзюба планирует попробовать себя в качестве тренера. Футболист «Акрона» сообщил, что наверняка войдёт в штаб Леонида Слуцкого, когда повесит бутсы на гвоздь. Также Дзюба поведал о том, какими будут его сильные стороны в тренерской работе.

«Мотивационные речи, разговоры с ребятами наедине, буду зажигать их сердца. И плюс, я думаю, буду великолепен с журналистами, где стану рассказывать басни. Если мы ещё побеждать при этом будем – вообще король», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В то же время Дзюба отметил, что в тренерской работе самым главным являются победы.

В сезоне 2024/2025 Артём Дзюба провёл за «Акрон» восемь матчей. В них 36-летний нападающий забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.