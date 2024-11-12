Хаджи: «Состав «Спартака» не стабилизирован»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи порассуждал о «красно-белых» после расставания столичного клуба со спортивным директором Томашем Амаралом. Португалец покинул российский клуб в прошедшие выходные.

«Надеюсь, что «Спартак» поднимется повыше. Будут осечки у лидеров. Без этого не бывает. Футболисты хорошие есть у нас, но состав не стабилизирован. Поговаривают, что Станкович будет кого‑то убирать сейчас. И слава Богу. Желаю успехов «Спартаку», - делится Хаджи для телеканала «Матч ТВ».

Благодаря недавней победе в дерби над прямым конкурентом в лице московского ЦСКА (2:0) «Спартак» смог подняться на пятое место. На пятом месте столичный клуб и завершил первый круг сезона Российской премьер-лиги. У коллектива на данный момент набрано 28 баллов.