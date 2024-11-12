Альшин: «Батраков — главный прорыв сезона»

Вингер воронежского «Факела» Ильнур Альшин поделился комментарием об игре атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Альшин заявил, что по игре Батракова нет никаких вопросов, ведь у него уже много голевых действий.

«Батраков — главный прорыв этого сезона. Желаю ему удачи, и главное — обойтись без травм», — приводит слова Альшина Legalbet.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Батраков появился на поле в 14 встречах, в которых забил десять голов и стал автором шести ассистов.

Следующий матч «Локомотив» проведет на выезде против «Спартака». Игра запланирована на 23 ноября.