Дзюба рассказал, где будет работать после завершения карьеры

Нападающий Артём Дзюба постепенно выходит на закат карьеры. По словам 36-летнего форварда «Акрона», после завершения выступлений он планирует работать в тренерском штабе Леонида Слуцкого.

«Мы совершенно точно договорились, что как только я карьеру заканчиваю, то иду к нему в тренерский штаб. Это 100%. Я считаю его нашим мэтром. Он один из тех, у которых я хочу учиться и, прежде чем становиться самому тренером, надо немножко повариться», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Дзюба также выразил надежду на то, что к тому моменту Леонид Слуцкий вернётся в российский футбол. Артём не горит желанием ехать в чемпионат Китая, где Слуцкий в настоящий момент тренирует «Шанхай Шеньхуа».

Напомним, что «Шанхай Шеньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в чемпионате Китая. «Шанхай Порт» набрал на одно очко больше.