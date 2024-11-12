Защитник «Локомотива» Ненахов оценил свою игру в текущем сезоне РПЛ

Крайний защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился комментарием о своей игре в нынешнем сезоне.

— У меня в «Локомотиве» все отлично. Играю в составе во всех матчах, приношу пользу команде. Поэтому для себя лично считаю, что провожу отличный сезон, — цитирует Ненахова Legalbet.

При этом он отметил, что и прошлый сезон он провел на очень хорошем уровне.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний Ненахов принял участие в 15 встречах, в которых не отметился результативными действиями.

После 15 туров «Локомотив» идет на третьей позиции в РПЛ. В копилке команды Михаила Галактионова 34 очка.