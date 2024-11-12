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Стипиди: «Дзюбе и в сборной хочется показать, что он властелин какой-то» эксклюзив

12 Ноября 2024 • 15:23 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Акрон

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о желании 36-летнего нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы получить вызов в сборную России.

- Обезумевшим людям нужно горячее в медиа. Им надо придумывать, чтобы Дзюбу взяли в сборную. Карпину задали соответствующий вопрос, и он сказал: «Для чего?». Я думаю, ответ главного тренера сборной абсолютно правильный. Зачем Дзюбе сегодня сборная? А, ему и там хочется показать, что он властелин какой-то, или зачем, я не понимаю. Человек почудил, и хватил. Если желает чудить дальше, может делать это в «Акроне», – дал комментарий Стипиди.

Дзюба провёл за тольяттинский клуб восемь матчей, в которых забил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Павел Стипиди Акрон ещё теги

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