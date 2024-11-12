Губерниев: «Локомотив» станет сильнее после паузы»

Телеведущий и болельщик «Локомотива» Дмитрий Губерниев поделился комментарием о наступившей паузе на международные матчи.

По мнению эксперта, любая пауза идет на пользу спортсмену, ведь после нее он становится сильнее.

— Думаю, что после паузы и команда станет еще сильнее и чуть-чуть взрослее, и Батраков, — приводит слова Губерниева Metaratings.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 19-летний Батраков появился на поле в 14 играх, в которых десять раз поразил сетку ворот соперников и оформил шесть ассистов.

После 15 туров «Локомотив» занимает третье место в чемпионате России, имея в копилке 34 очка. В следующем туре «железнодорожники» встретятся на выезде со «Спартаком».