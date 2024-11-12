Рябчук ответил, сможет ли Угальде стать лучшим бомбардиром РПЛ

Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о перспективах форварда команды Манфреда Угальде в гонке бомбардиров РПЛ.

— Сможет ли Угальде стать лучшим бомбардиром чемпионата? Да, конечно. Я верю, что он сможет, — приводит слова Рябчука Metaratings.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие во всех 15 матчах чемпионата России, забил восемь мячей и сделал два ассиста.

На данный момент Угальде занимает второе место в снайперской гонке РПЛ, отставая от хавбека «Локомотива» Алексея Батракова на два гола.

Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в девять миллионов евро.