Шмаров объяснил, за счёт чего «Краснодар» может стать чемпионом

Ветеран «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о том, может ли «Краснодар» стать чемпионом России в этом сезоне.

«Может. Сейчас команда явно на подъеме. Не скажу, что их игра мне сильно импонирует, но на общем фоне «Краснодар» выглядит намного сильнее», — приводит слова Шмарова «Чемпионат».

Эксперт подметил, что, возможно, «Краснодар» и не выглядит сильнее «Зенита», но желания у «быков» в борьбе за чемпионство точно больше.

«Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России, сумев набрать 37 очков в 15 турах. «Зенит» завершил эту часть сезона на второй позиции, имея на счету 36 баллов.

Напомним, подопечные Сергея Семака выиграли последние шесть розыгрышей РПЛ.