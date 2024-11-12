Радимов – об уходе Амарала из «Спартака»: «А что ты можешь за год сделать?»

В воскресенье было объявлено об уходе Томаша Амарала с должности спортивного директора «Спартака». Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Владислав Радимов.

По словам Радимова, Амаралу толком не дали поработать в «Спартаке». Португалец, как известно, отработал лишь год.

«В «Спартаке» вообще спортивный директор больше года не работает. Ну, а что ты можешь за год сделать? У тебя должно быть стратегическое планирование, ты должен к этому идти. А если у тебя всего год, что ты можешь напланировать?» - цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Спартак» завершил первый круг Российской премьер-лиги на пятой позиции в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича в пятнадцати турах набрала 28 очков. Лидирующий «Краснодар» имеет в своём активе 37 баллов.