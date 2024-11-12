Захарян назвал единственного футболиста РПЛ, способного заиграть в Ла Лиге

Полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о том, кто из действующих футболистов РПЛ способен заиграть в Ла Лиге.

— Кто из российского чемпионата мог бы заиграть в Испании? Костя Тюкавин, — заявил Захарян «Матч ТВ».

Напомним, до лета 2023 года Захарян вместе с Константином Тюкавиным выступал за московское «Динамо», после чего перебрался в «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин появился на поле в 17 встречах с учетом всех турниров, пять раз поразил ворота соперников и оформил два ассиста.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет 16 миллионов евро.