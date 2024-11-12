Мостовой сделал прогноз на выступление «Ростова» в РПЛ

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой дал прогноз на выступление «Ростова» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Думаю, они находятся на своeм месте. Мне кажется, они ниже пятeрки финишируют - с шестого по девятое. Скорее всего, будет так», - передает слова эксперта «Советский Спорт».

После первого круга чемпионата России «Ростов» набрал 17 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок в рамках Премьер-лиги подопечные Валерия Карпина проведут на выезде против столичного ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 23 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена».