Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха

Бывший нападающий «Спартака» Артём Дзюба назвал тренера, по руководством которого команда выступала бы успешно. По словам 36-летнего Дзюбы, «красно-белым» было бы полезно снова пригласить Станислава Черчесова.

«Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовёте Черчесова с Ромащенко – и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают всё и будут бороться за медали. Но в «Спартаке» этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» тренирует сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством московская команда завершила первый круг Российской премьер-лиги на пятой строчке в турнирной таблице. От первого «Краснодара» «красно-белые» отстают на девять очков.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Локомотива».

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