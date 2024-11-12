«Всё похерили»: Дзюба жёстко оценил «Спартак»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о том, за какую команду он хотел бы выступить в будущем в своём прощальном матче.

По словам Дзюбы, он затрудняется ответить на вопрос, ведь горд быть воспитанником «Спартака», хотя лучшее время карьеры провёл в «Зените». 36-летний футболист высказался о своём отношении к «красно-белым».

«В глубине души все равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще всё, что заложил в клуб Старостин – дух народной команды, гладиатора - всё похерили. И меня это очень сильно расстраивает», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В своё время за «Спартак» Артём Дзюба провёл 166 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 38 голов и 23 результативных паса на партнёров.