Игрок «Спартака» Бонгонда: «Я не знаю, кто такой Егор Титов»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда в разговоре с представителями СМИ заявил, что не знает, кто такой Егор Титов. Ранее легенда «красно-белых» критиковал игру легионера.

«Если честно, мне все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 28-летний полузащитник провел 15 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

По итогам первого круга чемпионата страны «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице.