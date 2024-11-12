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Радимов предложил «Спартаку» отказаться от спортивного директора

12 Ноября 2024 • 13:50 Комментировать

На днях пост спортивного директора «Спартака» покинул Томаш Амарал. По мнению известного в прошлом футболиста Владислава Радимова, московскому клубу можно было бы отказаться от этой должности.

«Может, им вообще отказаться от спортивного директора? В «Зените» же его нет, например. И тогда отдать всё Станковичу в руки, если вы ему доверяете, как главному тренеру», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Спартак» после первого круга Российской премьер-лиги располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на девять зачётных баллов.

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Спартак Москва Владислав Радимов Деян Станкович Томаш Амарал ещё теги
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