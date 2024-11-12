«Бонгонда должен знать историю «Спартака» — Шавло

Футбольный функционер Сергей Шавло, работавший в «Спартаке», отреагировал на слова вингера столичного клуба Тео Бонгонды.

Ранее конголезец признался, что ему все равно на критику со стороны Егора Титова, так как он не знает, кто это.

— Наверное, ведущие игроки должны знать бывших футболистов клуба. Бонгонда должен знать историю «Спартака» и тех, кто выступал за этот клуб, — приводит слова Шавло портал «РБ Спорт».

Специалист считает, что сейчас легионеры играют в России за деньги, а не за команду, да и среди россиян есть такие футболисты.

В этом сезоне 28-летний Бонгонда принял участие в 18 играх с учетом всех турниров, забил четыре гола и стал автором двух ассистов.