Пименов назвал две команды, которые разочаровали в первом круге РПЛ

Экс-футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов назвал клубы, которые разочаровали его в первом круге Российской премьер-лиги.
«Ростов» и «Крылья» удивляют в плохом плане. У «Ростова» не клеится игра, нет результатов, а у самарской команды постоянные разговоры о смене тренера. Всё это сказалось на команде», - приводятся слова Пименова на страницах «Чемпионата».
После первого круга чемпионата России лидирует «Краснодар», набравший 37 баллов. На второй строчке находится петербургский «Зенит» (36), топ-3 замыкает московский «Локомотив» с 34 очками. Далее идут столичные «Динамо» и «Спартак», набравшие 30 и 28 баллов соответственно.
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