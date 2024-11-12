Пименов назвал две команды, которые разочаровали в первом круге РПЛ

«Ростов» и «Крылья» удивляют в плохом плане. У «Ростова» не клеится игра, нет результатов, а у самарской команды постоянные разговоры о смене тренера. Всё это сказалось на команде», - приводятся слова Пименова на страницах «Чемпионата».