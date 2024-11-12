Ледяхов: «Отставка Амарала не удивила, угадали только с Барко»

Экс-футболист Игорь Ледяхов поделился мнением о работе бывшего спортивного директора московского «Спартака» Томаша Амарала.
«Отставка Амарала не удивила. Я бы не сказал, что он подписал игроков, которые подошли «Спартаку». Единственное только угадали с Барко. Остальные футболисты среднего уровня», - приводит слова эксперта «Чемпионат».
Об увольнении португальского функционера было объявлено в воскресенье, 10 ноября.
После первого круга Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 28 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков.
Бан пользователя