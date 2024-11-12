Божович выбрал для Карпина клуб в Испании

Футбольный специалист Миодраг Божович рассказал, в каком европейском клубе мог бы попробовать свои силы главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.

«Карпин - один из лучших тренеров в России сейчас. По потенциалу мог бы работать в условной «Севилье», у него достаточно опыта», - передает «РБ Спорт» слова специалиста.

После первого круга Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 17 очков. Подопечные Карпина занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «жёлто-синие» на выезде встретятся со столичным ЦСКА. Матч пройдет в субботу, 23 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена».