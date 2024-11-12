«Не балуйся с руками»: Дзюба рассказал о беседе с Соболевым

Центрфорвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о беседе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Соболевым.
«Соболев попросил меня пообщаться без шуток. Правда, сам в конце пробросил: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч», - передает слова 36-летнего футболиста телеканал «Матч ТВ».
Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента. Нападающий подписал трудовое соглашение до конца сезона-2024/2025.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги форвард провел семь матчей. Артём записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.
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