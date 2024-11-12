«Не балуйся с руками»: Дзюба рассказал о беседе с Соболевым

«Соболев попросил меня пообщаться без шуток. Правда, сам в конце пробросил: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч», - передает слова 36-летнего футболиста телеканал «Матч ТВ».