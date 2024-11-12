Шалимов оценил победу «Спартака» 4:0 над командой Дзюбы

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мыслями о недавнем поединке между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном» в рамках чемпионата России.

«Спартак» выиграл достаточно легко, играла команда хорошо, победа заслуженная, сопернику не дали ничего создать», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «Лукойл Арена» в минувший уик-энд и завершился крупной победой «народной команды» со счетом 4:0.

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги команда Деяна Станковича набрала 28 очков и располагается на пятой позиции в турнирной таблице.