Трошечкин назвал лучшего россиянина в РПЛ

Игрок «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, кого считает лучшим футболистом Российской премьер-лиги по итогам первого круга.

«Если говорить о лучшем российском футболисте в РПЛ, то статистика говорит сама за себя - Батраков. Наверное, он лучший. Хорошо, когда появляются такие молодые игроки», - передает слова футболиста нижегородского клуба «Чемпионат».

В сезоне-2024/2025 Батраков провел 19 поединков. Полузащитник записал на свой счет 11 забитых мячей и восемь голевых передач. Его трансферный ценник составляет пять миллионов евро.

По итогам 15 туров Премьер-лиги «железнодорожники» с 34 очками занимают третье место в турнирной таблице.