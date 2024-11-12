Бояринцев выбрал нового спортивного директора в «Спартак»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев предложил кандидатуру Никиты Баженова на пост спортивного директора «красно-белых» после отставки португальца Томаша Амарала.
«Можно поставить Баженова, который является хорошим кандидатом и порядочным парнем. Баженов уже несколько лет работает в клубе и набрался определённого опыта», - приводит слова Бояринцева «Чемпионат».
После первого круга чемпионата России «Спартак» набрал 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича уступают лидирующему «Краснодару» девять очков. Следующий матч «красно-белые» сыграют против «Локомотива» 23 ноября.
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