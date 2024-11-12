Бразильский форвард Виллиан Жозе может покинуть московский «Спартак» в ближайшем будущем.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», агенты предлагают 32-летнего нападающего нескольким клубам Ближнего Востока, однако пока конкретики и чёткого ответа нет.

Виллиан пополнил ряды московского коллектива минувшим летом. Жозе перешел из севильского «Бетиса» и подписал трудовое соглашение до конца сезона-2025/2026. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги бразилец провел семь поединков, не отметившись голевыми действиями.