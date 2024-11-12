Ледяхов выставил оценку «Спартаку» за первый круг РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о выступлении «красно-белых» в первом круге Российской премьер-лиги.
«Неоднозначным получился первый круг для «Спартака». Были хорошие отрезки и не очень. Но четвёрку с минусом можно поставить команде», - приводит слова эксперта «Чемпионат».
В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место. По итогам 15 туров подопечные Деяна Станковича набрали 28 баллов. Следующий поединок в чемпионате «красно-белые» проведут против столичного «Локомотива» на стадионе «Лукойл Арена». Дерби запланировано на субботу, 23 ноября.
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