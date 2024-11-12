Парфёнов - о Бонгонде: «Его брали в «Спартак», чтобы делал разницу»

Экс-футболист столичного «Спартака» Дмитрий Парфёнов оценил игру полузащитника «красно-белых» Тео Бонгонды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Он результативно проводит последние встречи. Ну, в принципе, а зачем брали этих игроков? Наверное, чтобы и делали разницу. Удивляться здесь не нужно», - передает слова Парфёнова «Спорт-Экспресс».
В нынешнем розыгрыше РПЛ Бонгонда поучаствовал в 22 поединках «Спартака», отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
После первого круга чемпионата России «красно-белые» набрали 28 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.
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