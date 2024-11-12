Радимов рассказал, какой совет дал форварду «Зенита» Соболеву

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о нападающем «сине-бело-голубых» Александре Соболеве.

«Мы пообщались с Соболевым, нормальный парень, вообще ничего такого не могу сказать. Я ему сказал, чтобы он сконцентрировался на игре», - передает слова Владислава «РБ Спорт».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. Центрфорвард подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение. Его трансфер обошелся «Зениту» в десять миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Александр сыграл восемь матчей за «сине-бело-голубых», не отметившись голами.