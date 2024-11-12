Радимов: «Нынешний «Краснодар» - не прошлогодний выскочка»

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мнением о выступлении «Краснодара» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Краснодар» - слаженная боевая единица и уверенно смотрится на поле. Всё-таки это не прошлогодний выскочка, который, может быть, разово боролся за чемпионство», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.

В последнем матче «Краснодар» потерял очки, сыграв вничью на выезде с «Рубином» со счетом 1:1. По итогам первой части сезона РПЛ команда Мурада Мусаева с 37 баллами лидирует в таблице. «Быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко.