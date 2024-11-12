Бонгонда: «В «Спартаке» нет звёзд - все уважают друг друга»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда поведал об атмосфере в «народной команде».

«Я не могу выделить кого-то одного из команды. Каждый делает отличную работу. Как я говорил, наша команда хороша тем, что тут нет звёзд - все уважают друг друга», - приводятся слова хавбека на страницах «Чемпионата».

После 15 туров чемпионата России «Спартак» набрал 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Столичный клуб отстает от лидера на девять очков.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Бонгонда провел 15 поединков. Полузащитник записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.