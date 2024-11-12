Бояринцев высказался о полузащитнике «Спартака» Барко

Экс-игрок столичного «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об аргентинском полузащитнике «народной команды» Эсекьеле Барко.
«Я уже говорил, что это легионер уровня Алекса, который был в «Спартаке» в моё время. Он мне больше всех нравится, ведь выделяется отношением и лидерскими качествами», - цитирует Бояринцева «Чемпионат».
Барко пополнил ряды московского клуба минувшим летом. 25-летний аргентинец подписал трехлетнее трудовое соглашение с «красно-белыми».
В нынешнем сезоне чемпионата России Эсекьель провел 14 поединков. Хавбек записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.
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