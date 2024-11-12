Парфёнов прокомментировал дисквалификацию защитника «Спартака» Литвинова

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался насчет дисквалификации защитника «красно-белых» Руслана Литвинова по итогам дерби с ЦСКА (2:0).
«Был бы я в комиссии, может, другое решение принял. Но есть другие люди, они определяют меру наказания. Справедливо ли наказание? Что сейчас говорить об этом? Оно есть и все», - передает слова Парфёнова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Литвинов получил двухматчевую дисквалификацию за потасовку с защитником «армейцев» Виллианом Рошей.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Литвинов провел 12 поединков, в которых получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.
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