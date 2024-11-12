Боккетти рассказал, что нужно «Спартаку» для чемпионства

Экс-футболист столичного «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением шансах «народной команды» в борьбе за чемпионский титул.
«Нужны сильные футболисты. При этом у «Спартака», на мой взгляд, достаточно качественный состав. А Станкович - очень хороший тренер. Они должны найти баланс, чтобы завоевать титул», - передает слова итальянца «Спорт-Экспресс».
После первого круга Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 28 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков. В следующем матче чемпионата страны «Спартак» на своем поле померяется силами с «Локомотивом».
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