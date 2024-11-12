Тарханов назвал главное разочарование первого круга РПЛ

Российский футбольный тренер Александр Тарханов назвал клуб, который разочаровал его по итогам первого круга Российской премьер-лиги.
«Ахмат». Потому что в прошлые сезоны команда обычно где-то в середине таблицы шла, не так давно и на 5-м месте заканчивали чемпионат. А в этом сезоне - провал», - передает слова специалиста «Спорт день за днём».
После 15 туров Российской премьер-лиги грозненская команда набрала девять баллов. «Ахмат» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Следующий поединок в РПЛ команда проведет на выезде против самарских «Крыльев Советов».
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