Боккетти - о трансфере Соболева: «Я бы никогда так не поступил»

Экс-футболист московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением о трансфере форварда Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Я бы никогда так не поступил. Не смог бы уехать из такого большого клуба, как «Спартак», чтобы играть за конкурента. Наоборот, сделал бы все возможное, чтобы сделать команду сильнее», - передает слова итальянца «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Александр сменил «Спартак» на «Зенит» в летнее трансферное окно. Нападающий заключил с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации.
В текущем сезоне Премьер-лиги Соболев сыграл девять матчей без результативных действий.
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