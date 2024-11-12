Боккетти - о трансфере Соболева: «Я бы никогда так не поступил»

«Я бы никогда так не поступил. Не смог бы уехать из такого большого клуба, как «Спартак», чтобы играть за конкурента. Наоборот, сделал бы все возможное, чтобы сделать команду сильнее», - передает слова итальянца «Спорт-Экспресс».