Орлов - об игроке «Зенита»: «Не растёт, в мастерстве не прибавляет»

Известный комментатор Геннадий Орлов недоволен игрой флангового защитника петербургского «Зенита» Вячеслава Караваева.
«Караваев не растет, в мастерстве не прибавляет. Не лидер. Почему бы справа не выпускать Эраковича? Он может играть на этой позиции. Нужны бойцы, чтобы биться за очки», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний Караваев провел 12 поединков без голевых действий. После 15 туров чемпионата страны петербургский коллектив набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
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