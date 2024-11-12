Джанашия: «Зенит» всё так же силён, но я замечаю недонастрой»

«Зенит» всё так же силён. Но я замечаю недонастрой. Команда уже несколько раз подряд стала чемпионом, поэтому у неё появилась уверенность. Главное, чтобы она не стала вредной», - приводятся слова Джанашии на страницах Metaratings.ru.