Джанашия: «Зенит» всё так же силён, но я замечаю недонастрой»

Экс-игрок сборной Грузии и московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением об игре петербургского «Зенита» в первом круге Премьер-лиги.
«Зенит» всё так же силён. Но я замечаю недонастрой. Команда уже несколько раз подряд стала чемпионом, поэтому у неё появилась уверенность. Главное, чтобы она не стала вредной», - приводятся слова Джанашии на страницах Metaratings.ru.
Петербургский коллектив набрал 36 баллов по итогам первого круга Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Следующий матч в чемпионате страны «сине-бело-голубые» проведут против «Оренбурга» 23 ноября.
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