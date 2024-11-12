Игрок «Динамо» Фернандес: «Все команды, которые хотят за что-то бороться, должны совершенствоваться»

Игрок столичного «Динамо» Роберто Фернандес заявил о необходимости командной работы в защитной линии.
«Все команды, которые хотят за что-то бороться, должны совершенствоваться. В первую очередь это касается обороны. Мы все должны помогать в обороне, исправлять наши ошибки», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».
После 15 проведенных туров «Динамо» набрало 30 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего первым «Краснодара» на семь очков. В следующем туре «бело-голубые» на выезде сыграют с воронежским «Факелом».
Бан пользователя